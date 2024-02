Minaccia di buttarsi dal quinto piano di un palazzo Si negozia da 18 ore

(Di giovedì 29 febbraio 2024) AGI - A Pescara un uomoda oltre 18 ore didal balcone, aldi unnel centro di Pescara. Iltore della polizia da ieri sta cercando di convincerlo a desistere. Ieri sera i vigili del fuoco hanno montato un gonfiabile sotto alla palazzina. Non si conoscono, al momento, i motivi del gesto. L'uomo, verso le 14.30 di ieri, è salito sul davanzale del balcone che si affaccia in via Latina, poi è passato su quello davanti a via Rieti. Con lui, sul balcone, c'è un cane. Presenti sul posto il 118, con l'ambulanza medicalizzata, i vigili del fuoco e la polizia. Iltore ha subito cercato di farlo desistere, ma al momento l'uomo e' ancora sul balcone. Un tratto di via Rieti è stato chiuso al traffico; notevoli i disagi registrati, ...

Minaccia di buttarsi da 17 metri, paura a Pescara: l'uomo in bilico sul balcone da 24 ore, di recente aveva cambiato sesso: È salito intorno alle 14, a piedi nudi, sulla balaustra di un balcone della casa in cui abita, a Pescara, ingresso in piazza Spirito santo, affaccio sulla retrostante via Rieti. E ci ...ilmessaggero

Minaccia di buttarsi, ore di angoscia: Forze dell'ordine mobilitate a Pescara per l'azione di un giovane, dal pomeriggio di ieri sul balcone del quinto piano di uno stabile in centro città ...rainews

Pescara, in bilico sul balcone al quinto piano: Minaccia di buttarsi dopo il cambio di sesso: È da ieri in bilico, a piedi nudi, sulla balaustra di un balcone della casa in cui abita, a Pescara, ingresso in piazza Spirito santo, affaccio sulla retrostante via Rieti. E ci ...leggo