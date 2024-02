Million Day ed Extra giovedì 29 febbraio 2024 | ecco i numeri vincenti delle estrazioni di oggi 13 00 e 20 30

MillionDAY e MillionDAY Extra, le estrazioni delle 13.00 di giovedì 29 febbraio: Proseguono anche nel 2024 il MillionDAY e il MillionDAY Extra, sempre con la doppia formula: le estrazioni avvengono infatti due volte al giorno, una alle 13.00 e l’altra come di consueto alle 20.30.quifinanza

Kenai Therapeutics Announces $82 Million Series A Financing to Advance Next Generation Allogeneic Cell Therapies for Neurological Diseases: – Proceeds to be used to complete clinical proof-of-concept trial for lead candidate, RNDP-001, for the treatment of Parkinson’s disease – – Financing co-led by Alaska Permanent Fund Corporation, Cure ...ansa

MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di giovedì 29 febbraio 2024: i numeri vincenti: MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di giovedì 29 febbraio 2024: i numeri vincenti su Leggo.it in tempo reale.msn