Milano | uomo trovato morto in casa dalla polizia | il corpo in avanzato stato di decomposizione

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Era da circa un mese che i famigliari e gli amici avevano smesso di sentirlo, senza più avere comunicazioni con lui. Di Igor C., che abitava in uno stabile di via Kramer, a due passi da Porta Venezia a, non si era più saputo nulla fino al drammatico ritrovamento: l’, che la scorsa estate aveva compiuto 53 anni, èinfatti risenza vita all’interno della propria abitazione. Ilscoperto dagli agenti dell’Ufficio prevenzione generale della Questura evolante del commissariato Città Studi, che si sono introdotti nell’appartamento trovando il cadavere indi. Come riportato daToday, il fatto che la porta fosse chiusa ...