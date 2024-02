Milano | questa edilizia val bene un’inchiesta

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 29 febbraio 2024) È sul via libera a presunti abusi edilizi che, 30 anni dopo Tangentopoli, si è aperto un nuovo fronte tra Comune e Procura di. «Rigenerazione» o speculazione? A distanza di oltre trent’anni da Tangentopoli, la politica milanese torna a fare i conti con la magistratura. Mavolta ci sono ben altre sfumature intorno alle inchieste che hanno investito l’assessorato all’Urbanistica di palazzo Marino con decine di indagati tra funzionari e dirigenti. Al contrario del passato, infatti, c’è ormai in corso da qualche mese un tentativo di dialogo, molto inusuale e mai visto in passato, tra palazzo Marino e la Procura milanese. A condurlo è il comandante della polizia locale Marco Ciacci, ex capo della polizia giudiziaria per 14 anni (indagò anche sul caso Ruby Rubacuori), nominato numero uno dei Vigili urbani nel 2017 in concomitanza con le ...