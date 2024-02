Milan | servono più gol da Leao | il confronto con altri top in Europa

Derby e seconda stella: la combo perfetta per festeggiare lo scudetto dell'Inter: Ricordando come questa eventualità non sia mai accaduta nell'era del girone unico, i fan della Beneamata hanno già iniziato a fare i conti calcolando che serviranno sedici punti sulla seconda per pote ...msn

Bellanova superstar, ora fa gola alla Premier: Osservatori di Manchester United e Aston Villa in Italia per monitorare l'esterno del Toro, protagonista di una stagione formidabile ...tuttosport

Abate a Milan TV: «Mi porto dietro l’abbraccio finale, era la partita spartiacque della nostra stagione. Il nostro obiettivo…»: L’allenatore del Milan Primavera, Ignazio Abate ... Abbiamo commesso solo quella leggerezza che a questi livelli la paghi. Speriamo che ci serva da lezione, perché una leggerezza simile l’abbiamo ...milannews24