Milan | senti Gullit | “Zirkzee? C’è una cosa che mi fa impazzire …”

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Ruud, ex attaccante del, ha parlato di Joshua, suo connazionale, centravanti del Bologna e obiettivo rossonero

Luka Jovic e Stefano Pioli , attaccante e tecnico rossonero, sono presenti a vedere il Milan Primavera contro il Braga in Youth League (pianetamilan)

Thiago Motta ha parlato del rapporto con le città in cui ha lavorato. Ecco le parole riportate da calciomercato.com (pianetamilan)

Lazio, cena di squadra e doppia seduta: c'è il Milan tra infortuni e recuperi: Davanti c'è il big match con il Milan e il ritorno in Champions contro il Bayern Monaco, come riportato da il Corriere dello Sport. Sono tanti i grattacapi per il tecnico biancoceleste. Pesa la ...lalaziosiamonoi

Lazio, Sarri lotta con una squadra stanca: contro il Milan la prova della verità: La stagione attuale, tra campionato, Champions e Coppa Italia è uno sforzo enorme per la Lazio. Lo è anche perhché, come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, dopo i saluti di ...lalaziosiamonoi

Tuttosport: "Leao giura fedeltà e spegne le voci: 'Il futuro Al Milan'": (Milan News) Ne parlano anche altre fonti Milan, senti Leao: “Ecco perché ho scelto la 10, il mio idolo è un giocatore della Juventus” Uno in particolare si collega alla scelta di cambiare numero di ...informazione