Milan | Rafael Leao segna poco? C’è un dato che spiega il motivo…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 29 febbraio 2024), il numero 10 rossoneromeno rispetto allo scorso anno: c’è unche ciilè reduce da un goal capolavoro timbrato contro l’Atalanta di Gasperini. Il centro messo a segno contro la squadra bergamasca è arrivato dopo un’astinenza durata 5 mesi in campionato. L’ultima rete del portoghese risaliva, infatti, al 23 settembre nella gara casalinga contro l’Hellas Verona. I goal in Champions League (contro il PSG), in Europa League (contro il Rennes) e in Coppa Italia (contro l’Atalanta) ci sono sempre stati, mancava solo il centro in Serie A, poi arrivato la scorsa giornata. Adessosembra essersi sbloccato definitivamente, visto che nelle ...