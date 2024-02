Milan Primavera | Raveyre parla di Maignan e poi gasa i tifosi rossoneri

Il Milan Primavera di Ignazio Abate ha superato ai rigori lo Sporting Braga al 'PUMA House of Football', passando ai quarti di Youth League (pianetamilan)

Uefa Youth Legaue | Milan-Braga 6-4: gol e highlights: Per la seconda stagione consecutiva il Milan Primavera accede ai quarti di finale di Uefa Youth League. Dopo il 2-2 dei tempi regolamentari, i rossoneri hanno avuto la meglio ai calcio di rigore sui ...milanotoday

Milan Primavera, Sia: “Abbiamo vinto nel miglior modo possibile”: Grande giornata per il Milan Primavera che, nella giornata di oggi, ha centrato la qualificazione ai quarti di finale di Youth League ...ilmilanista

Lazio-Milan, info per i tifosi in Curva Maestrelli e Distinti Sud Est: È la vigilia di Lazio-Milan, in programma domani all'Olimpico, e attraverso i canali ufficiali la società biancoceleste ha comunicato importanti novità riguardanti ...lalaziosiamonoi