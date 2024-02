Milan | Pioli sorride | l’emergenza in difesa è ormai finita Le ultime su Tomori

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 29 febbraio 2024), Stefanopuò finalmentere:ine Fikayosi prepara a rientrare tra i convocati Ildi Stefano, si prepara ad affrontare la Lazio di Maurizio Sarri nell’anticipo valevole per la 27esima giornata di Serie A. E se vi dicessimo cheinfortuni in casa rossonera è finalmentedopo mesi di difficoltà, ci credereste? Ebbene sì, l’ultimo infortunato del reparto difensivo, Fikayo, dopo esser rientrato in gruppo la scorsa settimana, vede infatti la convocazione. Stefanopuò, quindi,re e dopo il rientro di Pierre Kalulu, arriverà anche ...