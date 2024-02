Milan | Pioli | “Per il primo posto campionato chiuso | credo sia finita”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Il tecnico delStefanoha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’anticipo contro la Lazio: “È una squadra che ha qualità e arriva da una prestazione non soddisfacente a Firenze. Troveremo quindi una squadra motivata e che gioca bene, però possiamo metterli in difficoltà giocando con attenzione. Dobbiamo sfruttare i nostri momenti di possesso palla, perché sia noi che loro vogliamo provare a fare la partita, anche se con caratteristiche e principi diversi. Abbiamo le qualità per farli correre e per creare superiorità numerica“. L’allenatore rossonero ha parlato poi di Leao, reduce da una grande prestazione contro l’Atalanta: “Ho parlato con lui riguardo l’ultima partita e la sua risposta è semplice: stavo bene. Allora gli ho detto di cercare di stare bene anche nelle prossime uscite. Sta crescendo molto anche nei rapporti con la ...