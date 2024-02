Milan | Pioli incorona l’Inter | “il campionato è già finito”

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Ilsi prepara per l’insidioso anticipo della 27ª giornata deldi Serie A contro la Lazio e l’obiettivo massimo è diventato il secondo posto considerando il rendimento eccezionale del. La conferma è arrivata anche da Stefanoin conferenza stampa. “Ilè chiuso. Per il primo posto sì.sta facendo unincredibile. Aveva un calendario complicato quando ha affrontato Fiorentina, Roma, Juventus ma superando quello in modo così netto, credo che sia finita”. Sul derby: “il 21 aprile è troppo lontano. Noi pensiamo alla Lazio, abbiamo tanti obiettivi e sfide importanti. Quando arriveremo al Verona, quando c’è la sosta capiremo anche noi e tireremo le somme”. Stefanosugli arbitri “Se c’è un ...

