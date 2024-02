Milan | Pioli fa i complimenti ad Allegri | è lui quello bravo in queste cose…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Intervenuto in conferenza stampa l’allenatore delStefanoha voluto fare ia MassimilianoGrazie alla vittoria contro l’Atalanta l’Inter si è portata a +12 sulla Juventus seconda in campionato e addirittura a +16 sulterzo. Anche se mancano ancora tantissime partite al termine della stagione e manca la certezza aritmetica, l’impressione è che la squadra di Inzaghi abbia ormai messo l’ipoteca sulla vittoria del campionato. La pensa così anche lo stesso Stefano, che in conferenza stampa in vista della partita contro la Lazio ha ammesso come la lotta scudetto sia ormai terminata. Ai rossoneri non resta che combattere per un posto in Champions League, ma quanti punti serviranno per arrivare tra le prime quattro? A proposito l’allenatore del ...