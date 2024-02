Milan | Leao sacrificato per finanziare il calciomercato? La situazione

Juve, spunta l'idea Raspadori (se parte Chiesa) e Rabiot spinge per il rinnovo. Leao giura fedeltà al Milan: Leao giura fedeltà al Milan Come ricorda la Gazzetta dello Sport, negli ultimi mesi non sono mancate le voci di mercato su Rafael Leao. In particolare, il portoghese sembra essere finito nel mirino ...eurosport

L’abbraccio dei tifosi al Leao scrittore. “Il mio futuro Milan. E sul razzismo facciamo di più”: Milan”, ha commentato. Non è mancato un accenno alla lotta al razzismo, di cui è da sempre un portabandiera: “Bisogna lavorare tutti insieme per combatterlo, dobbiamo sempre fare qualcosa in più, le ...milano.repubblica

Probabili formazioni Lazio Milan/ Diretta tv: dubbio Immobile-Castellanos (Serie A, oggi 29 febbraio 2024): Probabili formazioni Lazio Milan: diretta tv, le scelte di Sarri e Pioli verso la partita che si gioca per la 27^ giornata nel campionato di Serie A.ilsussidiario