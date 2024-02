Milan Leao | ecco la decisione del portoghese sul suo futuro

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Ildi Rafaelè ancora insieme al: le due parti sono intenzionate a proseguire il percorso Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, ilnon ha nessuna intenzione di privarsi di Rafael. Il, che dopo essere tornato al gol in campionato domenica contro l’Atalanta ha presentato ieri il suo libro, Smile, è considerato il perno su cui costruire ildel Diavolo. In questo senso è spuntato un importante retroscena:ha confidato a Furlani la voglia di rimanere anche nella prossima stagione e il CEO delgli ha ribadito che non esiste per lui nessun prezzo di mercato se non quello dei 175 milioni stabiliti dalla clausola. In quel caso a decidere sarebbe lo stesso ex Lille. ...