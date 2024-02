Milan | Cardinale e Ibra insoddisfatti | dai risultati agli infortuni | frecciatina a Pioli?

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 29 febbraio 2024) “Ilè il secondo club che ha vinto di più in Europa, dietro il Real, e questo grazie a Berlusconi. Ma quello che ha fatto lui, non si può più fare. Anche io voglio vincere ma il punto è vincere con costanza, soprattutto essere competitivi con costanza“, così Gerry, ospite a Londra dell’FT Business of Football Summit 2024 assieme a Zlatanhimovic. “Ha l’autorità di essere la mia voce parlando con staff e giocatori, ha un modo di parlare ai giocatori che vale come se parlasse la proprietà con loro. Io non voglio andare a parlare nello spogliatoio, va lui per me“, ha aggiunto sullo svedese. “Abbiamo fatto più progressi noi in 18 mesi che chiunque altro in Italia. Io amo San Siro, è un privilegio giocare lì, la questione però non è lo stadio ma se possiamo vincere meglio con un nuovo stadio e la risposta categoricamente ...