Migliori videogiochi in uscita | Marzo 2024

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Ecco iin: tanto divertimento su PlayStation 4 e 5, Xbox One e Xbox Series X, PC e Nintendo Switch! Febbraio lascia il posto a, mese notoriamente imprevedibile. La line-up di questo mese, in effetti, include titoli molto diversi tra loro: esaminiamoli insieme! Tra i nuovi arrivi c’è Alone in the Dark, reboot dell’omonimo titolo uscito originariamente nel 1992. Louisiana, 1924: il noto artista Jeremy Hartwood si è tolto la vita nella sua magione. Ma è davvero così? Cosa ha spinto Hartwood al suicidio, e perché molti sembrano credere che la dimora di Derceto sia abitata da presenze inquietanti e sanguinarie? A voi scoprirlo in questo survival horror!propone il sequel molto atteso di una grande ...