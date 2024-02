Meteo | marzo inizia con forte un maltempo Tornano piogge e neve in Toscana Ecco dove e quando

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Firenze, 29 febbraio 2024 – Ci vorrà ancora qualche giorno per tornare a condizionistabili. In particolare per quanto riguarda il weekend sarà piuttosto movimentato: la giornata del sabato riserverà qualche momento asciutto in più, mentre domenica 3sarà molto probabilmente “una data da segnare sul calendario come 'terribile’”. Temperature giù, ingegneri Firenze: “Più di 350 millimetri di pioggia in 3 giorni” PrevisioniinLo afferma ilrologo Antonio Sanò: “Domenica sono infatti possibili fino a 2 metri difresca sulle Alpi piemontesi con un impetuoso vento di scirocco capace di portare anche un altro carico di sabbia dal deserto: potremo avere dunque larosa sulle Alpi a causa del ...