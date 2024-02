(Di giovedì 29 febbraio 2024) Un Centro operativo elettorale con esperti per identificare potenziali minacce online, un controllo stretto su deepfake e contenuti con l'intelligenza artificiale che prevede anche sanzioni. Sono gli impegni di, azienda madre di Facebook e Instagram, ineuropee, spiegati in un post da Marco Pancini, Head of Eu Affairs della società. Particolare attenzione viene riservata ai contenuti generati dall'intelligenza artificiale per cuiha già sottoscritto un impegno a etichettarli con standard comuni insieme ad altri big della tecnologia. Una opzione per i deepfake (audio, video e immagini) è indicarli come "alterati" e ridurre la loro visibilità nel flusso di notizie. Inoltre, le immagini fotorealistiche create con gli strumenti dima anche di Google, ...

Nonostante il motore Ferrari e l'acquisto di tutte le componenti consentite dal regolamento, Gene Haas non si spiega come il team sia potuto arrivare ultimo ... (autosprint.corrieredellosport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.17 Abbondante in entrata Gabriela Agundez, solo 46.20 punti per la messicana. 14.16 Quadruplo e mezzo avanti ... (oasport)

Meta, team per disinformazione e IA in vista delle elezioni Ue: Un Centro operativo elettorale con esperti per identificare potenziali minacce online, un controllo stretto su deepfake e contenuti con l'intelligenza artificiale che prevede anche sanzioni. (ANSA) ...ansa

Meta, team contro la disinformazione e IA in vista delle elezioni Ue: Sono gli impegni di Meta, azienda madre di Facebook e Instagram, in vista delle elezioni europee, spiegati in un post da Marco Pancini, Head of Eu Affairs della società. Particolare attenzione viene ...ansa

WhatsApp non funzionerà più su questi iPhone e Android da oggi 29 febbraio: WhatsApp dice stop al supporto nei confronti di alcuni smartphone di Apple ma anche ad altri Android. In generale sono device sicuramente obsoleti su cui entro fine anno l'app di messaggistica più uti ...hwupgrade