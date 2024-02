Mercato Juventus | avviati i contatti per un centrocampista di Serie A | c’è la valutazione

(Di giovedì 29 febbraio 2024) I vertici dellaavrebbero sondato il terreno con il Bologna per ilLewis Ferguson: sul giocatore altri due club diA. Lasi prepara per l’importante sfida in trasferta di domenica sera contro il Napoli, l’obiettivo è quello di consolidare il secondo posto provando anche ad allungare il distacco dal Milan, Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

CalcioMercato Juve, fatta per Felipe Anderson Ecco i dettagli: Felipe Anderson Juve, occasione a zero per il dopo Chiesa. Ecco quali sono le ultime notizie di calcioMercato sull’ala della Lazio Felipe Anderson è uno degli obiettivi caldi del Mercato della Juve in ...calcionews24

CalcioMercato, la Juve pensa ad un attaccante del Napoli: l'indiscrezione della Gazzetta dello Sport: Di sicuro Raspadori ha da sempre molti sponsor in 'casa Juve': da Manna a Giuntoli, che lo ha già acquistato ai tempi del Napoli. Un affare con De Laurentiis non sembra facilissimo sulla carta, ma le ...napolitoday

Sliding doors Gineitis: dal Mercato alla titolarità, nuova pedina per il Torino: per lui scampoli di big match contro la Juventus nel derby, contro l'Inter, Napoli, Lazio, Roma e anche nello scontro diretto con il Bologna. Segno questo anche di una crescita del giocatore della ...toronews