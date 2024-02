Meloni | Pericoloso non sostenere le Forze dell' Ordine Frecciata a Mattarella dopo Pisa E tu con chi stai? VOTA

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Giorgiainterviene sulla questionee manganellate agli studenti a. Il suo messaggio di solidarietà sembra rivolto tra le righe anche al presidentea Repubblicache aveva attaccato duramente quella aggressione, telefonando direttamente al ministro degli Interni Piantedosi per chiedere spiegazioni. La premier vede un "pericolo" in alcune polemiche sollevate dal mondo politico sulla gestionepubblico nei recenti cortei studenteschi sulla situazione mediorientale. "Io penso - diceal Tg2 - che sia moltotogliere il sostegnoe istituzioni a chi ogni giorno rischia la sua incolumità per garantire la nostra: è un gioco che può diventare molto ...