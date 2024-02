Meloni e il protagonismo internazionale dell’Italia | buona volontà | pochi risultati?

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Quando si arriva alla guida di un importante Paese europeo, è difficile fuggire dalla tentazione di voler lasciare una traccia del proprio operato. E questo probabilmente per due motivi: da un lato, si è leader in un continente che, nonostante costanti battute d’arresto, rimane comunque sotto i riflettori; dall’altro perché costruire sopra le macerie è InsideOver.

Ucraina: Pd Senato, 'non partecipazione Meloni a vertice Parigi scelta infelice': Roma, 27 feb. (Adnkronos) - “La scelta della presidente Meloni di non partecipare personalmente al vertice di Parigi dove si sono riuniti 20 paesi europei per confermare la scelta del sostegno all’Ucr ...lanuovasardegna

Elezioni Sardegna, Meloni e gli aiuti decennali a Zelensky dietro la sconfitta: Meloni sempre più vicina a Kiev: chissà se in Sardegna ha perso anche perché ai sardi, con tutti i loro problemi, non gli va di tirare fuori soldi per il comico ...affaritaliani

Bocciato come sindaco, Truzzu paga caro il voltafaccia di Cagliari: Decisivo il voto di protesta del capoluogo. Ma i sardi orgogliosi dell’autonomia puniscono anche l’eccessivo protagonismo di Meloni ...repubblica