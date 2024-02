Meloni attacca frontalmente Mattarella | “Pericoloso togliere il sostegno alla polizia”

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Nel mirino della presidente del Consiglio, Giorgia, ci finisce anche il presidente della Repubblica, Sergio. Non è un attacco diretto, non nominando il capo dello Stato, ma le parole disembrano rivolte proprio adopo la sua condanna sui fatti di Pisa, dove gli studenti sono stati manganellati dalle forze di. Perildelle istituzioni a chi ogni giorno rischia la sua incolumità per garantire la nostra” può “diventare un gioco molto”. Il capo dello Stato aveva chiaramente parlato di un “fallimento” in riferimento ai fatti di Pisa, ma ora arriva una replica indiretta della presidente del Consiglio. L’attacco dia ...