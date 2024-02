Meloni al Tg2 | “Col Superbonus ristrutturati 6 castelli spendendo 1 miliardo” Ma sbaglia di tre zeri Falso anche il dato sul costo totale

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Giorgiacontinua ad attaccare frontalmente il. Ma per farlo continua a fornire ai cittadini interpretazioni inesatte o numeri falsi. È successo l’ultima volta mercoledì sera, quando la premier – intervistata a Tg2 Post – ha sostenuto che con il generoso bonus edilizio istituito durante l’emergenza pandemica dal Conte 2 e poi prorogato con il benestare di tutte le forze politiche (compresa FdI) “sono statiprivati per ildi 1“. Pari a “tutto quello che nella legge di bilancio 2024 abbiamo potuto spendere con il pacchetto famiglia per aiutare le mamme e incentivare la nascita dei figli”, ha lamentato. Ma la cifra che ha citato è gonfiata. Addirittura di tre ...

