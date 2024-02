Meloni al Cipess | oggi finanziamo un’opera strategica per il centro Italia | la tratta ferroviaria Roma-Pescara

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Ha preso il via nella Sala Verde di Palazzo Chigi una riunione del, presieduta dal presidente del Consiglio, Giorgia. Tra i principali punti all’ordine del giorno, l’assegnazione delle risorse – nell’ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione – per la Regione Abruzzo destinate alla realizzazione dell’intervento ferroviarioe al POC (Programma operativo complementare 2014-2020) per investimenti strategici destinati alla tutela dell’ambiente, alla promozione dell’occupazione e al sostegno della competitività delle imprese. “La riunione didel– ha detto la premier– è una tappa importante nell’azione del Governo. Lo dico perché fin dal nostro insediamento ci siamo posti un obiettivo chiaro: utilizzare gli investimenti ...