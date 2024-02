Meloni | 720 milioni per la Roma-Pescara

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Laè "un'opera di rilevanza strategica per due Regioni ma per tutto il Centro Italia, perché permetterà di contribuire a colmare quel divario infrastrutturale che esiste oggi tra il Tirreno e l'Adriatico". Lo ha detto la premier Giorgiaintervenendo al Cipess e annunciando che "il governo ha individuato le risorse necessarie alla realizzazione dell'opera. Oggi assegniamo quelle risorse, a valere sul Fondo di Sviluppo e coesione 2021-2027. Copriamo tutto il finanziamento che serve (620, ndr) e assicuriamo anche una copertura aggiuntiva di 100, che si sarebbero dovuti aggiudicare entro il 2023".

