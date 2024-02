(Di giovedì 29 febbraio 2024)protagonista di una situazione curiosa in occasione del match contro Davidovich al quale ha chiesto se una pallina fosse realmente fuori.

Medvedev imprevedibile, chiede all’avversario se la sua palla è buona: scene insolite a Dubai: Daniil Medvedev è in semifinale nel torneo di Dubai, ed è a sole due vittorie dalla difesa di un titolo ATP per la prima volta in carriera. La sua ultima fatica è stata battere Davidovich Fokina, ...fanpage