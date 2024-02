Mediaset | Federica Panicucci al timone di un nuovo programma | di che si tratta

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 29 febbraio 2024) News Tv. Secondo un recentissimo retroscena,ha intenzione di aggiungere su untalk show al palinsesto. E il Biscione affiderebbe la conduzione di questoad una nota conduttrice:, che da anni è aldi Mattino 5, un talk show in onda tutte le mattine su Canale 5. Ilperò, andrà in onda su Rete 4, permettendo alladi apparire su due delle principali reti di. (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Grande Fratello”, il concorrente crolla in lacrime dopo il confronto Leggi anche: “Grande Fratello”, pubblico inferocito con Anita: cos’è successoper...