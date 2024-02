Maxi-squalifica per doping per Pogba | quando potrà tornare a giocare

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Un fulmine ha colpito la Juventus, portando con sé una condanna di grosse proporzioni per uno dei suoi giocatori chiave, Paul. Il Tribunale nazionale antiha infatti emesso una sentenza implacabile di 4 anni diper il centrocampista, accogliendo integralmente le richieste della procura. Il caso risale a un controllo antisuccessivo alla partita Udinese-Juventus del 20 agosto, durante il qualeè risultato positivo a un metabolita del testosterone. Subito dopo la scoperta, il giocatore è stato sospeso cautelarmente e ha dovuto abbandonare i campi da gioco. Nonostante i tentativi della difesa di dimostrare l'assenza di dolo e di ottenere una riduzione della pena (senza il patteggiamento), i giudici hanno respinto tali istanze, confermando la gravità della ...

