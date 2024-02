Mattarella “Nessuna malattia troppo rara per non meritare una cura”

(Di giovedì 29 febbraio 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Ognievoca condizioni di fragilità, a volte di isolamento, particolarmente nel caso delle malattie rare, che presentano difficoltà diagnostiche e di approccio terapeutico, così come rilevante onerosità delle cure e della gestione di pazienti, anche a causa di scarsi investimenti nel settore della ricerca e della sperimentazione farmaceutica. In Italia sono più di due milioni le persone afflitte da malattie di questa natura. La Giornata Mondiale delle Malattie Rare richiama l'attenzione su questa condizione di particolare difficoltà”. Così il presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare. “I continui progressi della medicina personalizzata, delle tecnologie genomiche e biomediche offrono nuove possibilità di trattamento per diverse patologie, aprendo la strada a ...

Mattarella: "Occorre incrementare gli investimenti nella ricerca": Il presidente della Repubblica interviene in occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare: "Nessuna malattia è mai troppo rara da non meritare una cura efficace" ...agi