Matt Riddle | “La WWE mi ha licenziato per soldi | in tanti hanno fallito i test antidroga in UFC | eppure…”

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 29 febbraio 2024) La permanenza diin WWE è stata segnata da alti e bassi, con questi ultimi legati soprattutto a questioni extra ring, che alla fine pare abbiano messo la parola fine alla sua carriera a Stamford. In realtà,ritiene che il motivo del suo addio sia dovuto al suo lucroso contratto. Non c’entra la fusione In un’intervista con Ariel Helwani,ha rivelato di ritenere che le ragioni del suo licenziamento siano state molteplici, ma che isiano stati determinanti: “Nel mio contratto c’era scritto che avrei guadagnato un milione di dollari garantiti l’anno prossimo, che era molto di più di quello che guadagnavo l’anno scorso, e molto di più di quello che ho guadagnato l’anno prima, quindi penso ci siano state molteplici variabili cheinfluito ...