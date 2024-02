Maryling apre corner in Coin Excelsior

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 29 febbraio 2024) il brand presente sia nel negozio milanese di City Life sia in quello di Comoentra nel mondo dei department store e lo fa varcando le porte di. Per inaugurare la sua collaborazione, il brand ha aperto il suo primosia nel negozio milanese di City Life sia in quello di