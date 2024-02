Marsilio | “Sardegna incidente di percorso Ecco perché in Abruzzo vinceremo”

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Marcovuole scrivere una pagina di storia il prossimo 10 marzo. E a ‘Il Messaggero’ dice: “Conquisteremo la vittoria in”.ormai lo dice da giorni: insolo undiper il centrodestra. La sconfitta di Truzzu non preoccupa molto il governatore abruzzese, che il prossimo 10 marzo cercherà di scrivere una pagina di storia. Mai nessuno, infatti, inè riuscito a confermarsi alla presidenza della Regione.parla delle prossime regionali in– Notizie.com – © AnsaE, intercettato dai microfoni de Il Messaggero,spiegainnon si ripeterà quanto successo in. Stiamo parlando ...

Regionali, dopo la sconfitta in Sardegna la destra corre ai ripari: candidatura per gli uscenti Bardi, Cirio e Tesei: Che si aggiungono a Marsilio, candidato per un secondo mandato in Abruzzo. Regionali, dopo la sconfitta in Sardegna la destra conferma la candidatura di tutti i presidenti uscenti Nella nota si prova ...lanotiziagiornale

Elezioni regionali Abruzzo 2024: candidati, quando si vota, sondaggi: Dopo la Sardegna, la prossima regione ad andare al voto in questo 2024 è l’Abruzzo del governatore uscente Marco Marsilio (FdI). Un banco di prova fondamentale per entrambi gli schieramenti, dal ...tag24

Regionali, la destra riparte da una “tregua armata”. Patto sui candidati di Basilicata, Piemonte e Umbria: saranno gli uscenti: Primum vivere, si potrebbe dire esagerando. L’aria nel centrodestra è un po’ pesante dopo la sconfitta in Sardegna. E così ora la coalizione che è maggioranza di governo ha l’urgenza di ricompattarsi ...ilfattoquotidiano