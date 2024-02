Marine Le Pen | ' mi preparo alla quarta candidatura all' Eliseo'

(Di giovedì 29 febbraio 2024) La leader del Rassemblement National,Le Pen, ha confidato - durante una visita al Salone dell'Agricoltura - di "prepararsi" a una nuovaalle presidenziali del 2027. Tre volte candidata, perdente, all', Le Pen vede questa volta i sondaggi che la premiano in un ipotetico secondo turno, sia contro Gabriel Attal, qualora il primo ministro fosse candidato per la maggioranza di governo uscente, sia contro il leader della sinistra, Jean-Luc Mélenchon. Ai giornalisti che l'hanno interrogata a più riprese sulle sue intenzioni in vista delle presidenziali,Le Pen ha risposto: "Sono stata candidata 3 volte alle presidenziali e forse mi sto preparando a una. Cerco di comportarmi tenendo conto di questa prospettiva". Le Pen ha anche confermato ...

