Margherita Buy in sala con tre film. Le origini toscane dell'attrice

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Firenze, 29 febbraio 2024 – E’ l’attrice più premiata ai David di Donatello, è una delle interpreti più amate dal pubblico italiano. Da più di trent’anniBuy è assoluta protagonista del grande schermo, con unaografia che spazia dal cinema d’autore al cinema commerciale di qualità. E proprio in questi giorni la Buy è nelle sale con ben tre: “Dieci minuti” di Maria Sole Tognazzi, “Romeo è Giulietta” di Giovanni Veronesi in cui l’attrice interpreta una simpatica vecchietta (ovviamente con abbondante uso di trucco e effetti speciali) e il suo primoda regista, “Volare”, che ha subito riscosso un ottimo successo di critica e di pubblico. 62 anni, più di ottanta, record di vittorie del David di Donatello (5 come attrice protagonista, 2 come attrice non protagonista) e di una ...