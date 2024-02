Margherita Buy e Marco Bellocchio a Napoli per ‘Volare’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiBuy esaranno asabato 2 marzo per presentare ‘Volare‘ esordio alla regia dell’attrice: insieme incontreranno il pubblico al cinema America alle 16,30 e al cinema Metropolitan alle 18,50.è nel team di produzione del film che racconta di una paura così irrazionale ma umana, quella di volare. Ne è vittima AnnaBì, un’attrice di talento che potrebbe aspirare al successo internazionale se salisse su quel ‘maledetto’ aereo per la Corea. Ma solo l’idea di volare per fare un casting o per le riprese l’ha sempre frenata. Adesso che sua figlia sta per trasferirsi in California per studiare, AnnaBì è alla ricerca di una soluzione e decide di iscriversi a un corso della compagnia di bandiera, pensato proprio per chi ha paura di volare e dove ...