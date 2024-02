Marco Maddaloni abbandona il Grande Fratello | la reazione degli altri concorrenti | Paolo e Perla intervengono – VIDEO

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di giovedì 29 febbraio 2024)hato (momentaneamente) la Casa del: quali sono state le reazioniMasella eVatiero, nel frattempo, hanno spifferato qualche dettaglio.lascia il GF: laè entrato in confessionale e non è più uscito. Rosy Chin si è accorta per prima dell' assenza del coinquilino dopo l' ingresso di Varrese nella stanza riservata alle confidenze. Dopo Varrese, un autore ha chiamato in confessionale tutti gli uomini della Casa e, per questo motivo, Federico ...