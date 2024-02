Marco Gasparri | Sfide e Opportunità del Nuovo Codice Appalti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) (Adnkronos) - Ildei Contratti Pubblici commentato da, fondatore e amministratore di Magas, una rinomata società italiana specializzata in consulenza tecnica ed organizzativa nel settore delle gare pubbliche e private Roma,29/02/2024. Il 1° luglio 2023 è entrato in vigore ildei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), riformando il sistema di affidamento degliin Italia. L'obiettivo principale è quello di accelerare le procedure, semplificare le norme e aumentare la trasparenza, favorendo al contempo la concorrenza e la qualità delle opere. Per, fondatore di Magas (società di servizi per gare e pubbliche e private), si evidenziano tre importanti novità del ...