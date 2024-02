Marano | avviata la messa in sicurezza dell’alveo di Santa Maria a Pigno

Mensa del Leopardi, iniziate dalla ditta le opere di sbancamento: L'impresa Edilquaranta srl ha avviato i lavori per la costruzione di un refettorio ... L’impresa Edilquaranta srl di Marano (Napoli) ha iniziato le opere di sbancamento dell’area dove sarà realizzato ...ilrestodelcarlino

Bambino di 4 anni morto in ospedale: soffocato da un tubicino di plastica: Non sarebbe stato stroncato da un malore o da una patologia, ma da un corpo estraneo, probabilmente un tubicino di plastica, che avrebbe inghiottito inavvertitamente e gli avrebbe ostruito le vie ...fanpage

Piano da 25 milioni per Trieste Airport. Marano: «Più sinergie fra gli scali alleati in 2i»: Ardian e Crédit Agricole Assurance sarebbero pronti ad avviare a breve il processo di vendita del loro ... Un vantaggio anche per il Sistema Paese», sostiene Marano. Nella visione del presidente ...nordesteconomia.gelocal