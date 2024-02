Mara Venier sul comunicato letto a Domenica In | «Sbagliato leggerlo»

(Di giovedì 29 febbraio 2024)In “Ho“.fa mea culpa per l’ormai noto fattaccio deldell’Amministratore Delegato Rai Roberto Sergio,dalla conduttrice dal palco dell’Ariston nel corso della puntata sanremese diIn. Il polverone mediatico che l’ha travolta non si è ancora placato e, soprattutto sui social, in tanti le fanno ancora pesare l’accaduto. Ad infastidire, in particolare, non è stato l’aver dato voce al pensiero – del tutto personale in merito al caso Ghali – di Sergio, quanto l’aver poi sostenuto che “condividiamo tutti, siamo tutti d’accordo”. E invece no. “Non avevo maicosa c’era scritto e mi hanno detto che era unPACIFICO… da ...

Il conduttore tv che vedeva talenti prima di tutti: Tanti gli ospiti e gli amici presenti, da Fabio Fazio che ha co-condotto la serata, a Mara Venier, Enrico Men­tana, Fiorello, Luciana Lit­tizzetto, Paolo Bonolis, tu­tti pronti a ripercorrere ...ideawebtv

Domenica In ospite Barbara d’Urso: si attendono ascolti record per l’intervista con Mara Venier: E’ una notizia che si rimpalla dia giorni: Barbara d’Urso per la prima volta ospite da Mara Venier a Domenica In. Se pensate che fino a poco tempo fa erano rivali sul lavoro dato che si scontravano ...notizieweblive

La TV fa 70, la reazione dei conduttori non invitati all’evento: da Mara Venier a Milly Carlucci. Cosa hanno pubblicato sui social: In tanti infatti hanno notato l’assenza di Milly Carlucci e Mara Venier, non ospitate in studio ma solo comparse nella clip di un’intervista, tra l’altro insieme. Si tratta solo di un filmato ...lolnews