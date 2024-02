Mara Venier ammette l' errore a Domenica In dopo Sanremo | cosa ha sbagliato?

Situazione sempre più delicata per Mara Venier . Una nuova ondata di polemiche l’ha coinvolta nelle ultime ore, dopo la pubblicazione di una foto corredata da ... (caffeinamagazine)

Dopo più di due settimane dallo scandalo che ha coinvolto Mara Venier , l’onda di critiche nei suoi confronti sembra non essere ancora cessata. Cosa era ... (donnapop)

Di recente Mara Venier ha riattivato i commenti sulla sua pagina Instagram e c'è chi continua a non perdere occasione per dire la sua in merito al vergognoso ... (tvpertutti)