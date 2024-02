Manganelli | Meloni attacca Mattarella | scontro istituzionale

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Sergioda una parte, Giorgiadall’altra. Protagonisti di un clamorosoa distanza che li ha visti schierati su posizioni opposte e pronti a rispondersi colpo su colpo, in un crescendo di tensioni tra Palazzo Chigi e il Quirinale. Di fronte agli ultimi scontri di piazza e alla successiva aggressione di una pattuglia di agenti a Torino, entrambi hanno ovviamente espresso solidarietà alle forze dell’ordine. Ma da parte della leader di Fratelli d’Italia è arrivata una clamorosa stoccata, che rischia di accendere più di una miccia., infatti, di fronte alle violenze delle forze dell’ordine contro i manifestanti in alcune città italiane era stato protagonista di un durissimo intervento: “L’autorevolezza non si misura con i“. Parole che evidentemente Giorgia ...