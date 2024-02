Manganellate agli studenti | Grimaldi al governo | “Mettiamo i codici identificativi sopra i caschi delle forze dell’ordine”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) “Ministro Piantedosi, per cinque secondi si è definito preoccupato. Poi per tutto il resto dell’intervento ci ha spiegato che quei quattro manifestanti erano dei facinorosi e che tutto sommato se l’erano cercata. E quando succedevano cose peggiori il ministro Piantedosi non diceva nulla, nemmeno quando a Genova hanno spaccato la faccia della nostra generazione, nemmeno quando hanno torturato i nostri sogni, sfregiato le nostre istituzioni con il sangue del pestaggio della scuola Diaz. Silenzio, Piantedosi, non ho mai sentito nulla da parte sua. Da allora continuiamo a dirvi che serve identificare chi commette quei soprusi. Siete d’accordo a mettere iquei, per dire che le responsabilità sono di chi commette quei reati?”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.