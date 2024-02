Manganellate a Pisa | l’informativa del ministro dell’Interno Piantedosi alla Camera | segui la diretta

Arriva un cambio importante ai vertici della Polizia di Firenze . A distanza di una settimana dai fatti di Pisa e Firenze , in cui tredici studenti - di cui ... (ilgiornaleditalia)

Silvia Conti non ha avuto alcun ruolo nella gestione dell’ordine pubblico a Pisa . Non ha quindi ordinato lei di manganellare gli studenti che manifestavano ... (open.online)

Scontri a Pisa, Meloni: «Mai vietate manifestazioni pro Palestina. Pericoloso togliere sostegno alla polizia, sanzioni per chi sbaglia»: Dopo giorni di polemiche, Giorgia Meloni dice la sua sugli scontri tra studenti e polizia a Pisa, sui ragazzi colpiti dalle Manganellate. Lo fa in un’intervista al Tg2, dopo che già martedì in Cdm ...ilgazzettino

Scontri Pisa, oggi informativa Piantedosi. Meloni: "Sanzioni a chi sbaglia ma pericoloso togliere sostegno a polizia": Manganellate su studenti a Pisa, trasferita dirigente reparto mobile di Firenze Sempre ieri, a meno di una settimana dalle Manganellate agli studenti di Pisa e Firenze, c'è stato un avvicendamento ai ...adnkronos

Meloni: «Pericoloso togliere il sostegno delle istituzioni alla polizia»: Meloni difende a spada tratta le Forze dell'ordine e attacca indirettamente il presidente della Repubblica Mattarella: «Pericoloso togliere il sostegno delle istituzioni alla polizia».lettera43