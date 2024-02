Manganellate a Pisa | la ricostruzione di Piantedosi in Aula | “Cariche di alleggerimento per garantire l’incolumità degli agenti”

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Alla manifestazione didi venerdì scorso, “peroperatori di polizia, compressi contro l’automezzo collocato alle loro spalle, veniva effettuata una carica di, consentendo al personale di avanzare di qualche metro e di allentare così la pressione dei manifestanti”. Così ladel ministro dell’Interno, Matteo, nella sua informativa alla Camera. In precedenza gliavevano tenuto la posizione “utilizzando i soli scudi, nonostante i manifestanti continuassero a mettere in atto una pressione con spinte, calci, insulti, sputi e tentativi di sottrarre gli scudi”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Nessuna condanna per le manganellate di Pisa , ma una difesa dell’operato delle forze dell’ordine. Questa la posizione del ministro dell’Interno Matteo ... (thesocialpost)

Manganellate agli studenti, Piantedosi: «Corteo a Pisa violava la legge, le cariche fatte per garantire l'incolumità degli agenti»: «Consentitemi di sottolineare il diritto degli appartenenti alle forze di polizia di non subire processi sommari. Sono lavoratori che meritano il massimo rispetto! La gestione dell'ordine pubblico è ...leggo

Scontri Pisa e Firenze: il dibattito in Consiglio regionale: “I fatti di Pisa sono semplici: studenti che manifestavano per le proprie ... cercando di valutare le situazioni, non certo prendendo a Manganellate ragazzini inermi e disarmati. C’è una bella ...nove.firenze

Piantedosi giustifica le cariche agli studenti di Pisa: "Hanno garantito l'incolumità degli agenti di polizia": Secondo il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, le cariche della polizia contro i giovani studenti di Pisa che manifestavano in favore ... libertà di espressione in Italia». Leggi anche: ...globalist