Una forte nevicata sta paralizzando l'autostrada A22 verso il Passo del Brennero , arteria che risulta bloccata nel tratto tra Vipiteno e Brennero , in direzione ... (tg24.sky)

Maltempo, riaperta la circolazione ferroviaria tra Vicenza e Padova: viale Trissino, via Bassano, viale Sant'Agostino, le vie della zona industriale e altre vie che man mano sono state ripulite. E' stata riaperta anche la tangenziale in entrambi i sensi di marcia.ilgazzettino

Maltempo nel Torinese: strade chiuse per rischio valanghe, smottamenti e alberi pericolanti: Prali e Massello, chiuse e riaperte le strade Nella serata di martedì 27 nella ... a Valperga a causa di numerosi alberi pericolanti a causa del Maltempo in località Riborgo e in località Rolandi.torinotoday

Lo spettro alluvione. Le strade franano ancora e i fiumi fanno paura. Resta l’allerta arancione: Interrotta la circolazione ferroviaria sulla tratta Faenza-Marradi. Corsi d’acqua sorvegliati a vista anche dalle forze dell’ordine. Ma la Regione: "Nessuna criticità idraulica, deflusso piene regolar ...ilrestodelcarlino