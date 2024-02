Maltempo | prorogata di 24 ore l’allerta meteo in Campania

La Protezione Civile della Regione Campania , in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato di ulteriori 24 ore, ossia fino alle 20 ... (ildenaro)

Svolta al Museo tecnico navale. Arrivata l’offerta per la gestione: Il bando per la gestione del Museo tecnico navale della Marina militare a La Spezia non è andato deserto, con almeno un'offerta presentata. La commissione di gara valuterà la proposta nelle prossime s ...lanazione

Maltempo in Campania, prorogata di 24 ore allerta meteo: La Protezione Civile della Campania ha prorogato il vigente avviso di allerta meteo di ulteriori 24 ore estendendolo a tutta la regione. Dalle 23.59 di oggi alle 23.59 di domani l'intero territorio ...ansa

Maltempo - Campania, proroga dell'allerta meteo gialla fino alle ore 23.59 di giovedì 29 febbraio: ALLERTA METEO GIALLA FINO ALLE 23.59 DI DOMANI SU TUTTA LA CAMPANIA.La Protezione Civile della Campania ha prorogato il vigente avviso di allerta meteo di ulteriori 24 ore estendendolo a tutta la regi ...napolimagazine