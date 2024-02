(Di giovedì 29 febbraio 2024) Roma, 29 febbraio 2024 – Ilnon finisce più. Dopo giorni di forti piogge al Nord e grandi nevicate sulle Alpi, secondo lela tregua sarà breve e localizzata, perché già da domani, primo giorno di marzo, vivremo una nuova e pesante fase perturbata, prima al Nord e poi ovunque. Un bollettino meteo particolarmente funesto tra giornate cicloniche e bisestili: il brutto tempo è ancora protagonista almeno per tutto il weekend e l’anticiclone della settimana scorsa ci sembra ormai un lontano ricordo. Sommario La situazione oggi Domani 1 marzo La mappa del meteoLa situazione neve Allerta rossa in Venetosmette diOggi piogge forti dalle Marche alla Calabria Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito ...

Meteo COPENHAGEN (Danimarca) - Previsioni fino a 15 giorni: Un bollettino meteo funesto nell’anno bisestile, nel giorno in ... Meteo: Maltempo infinito, si prepara una nuova intensa perturbazione nei PROSSIMI GIORNI Non è destinata a placarsi la forte ondata ...ilmeteo

Maltempo infinito, quando smetterà di piovere Previsioni: una domenica ‘terribile’: Roma, 29 febbraio 2024 – Il Maltempo non finisce più. Dopo giorni di forti piogge al Nord e grandi nevicate sulle Alpi, secondo le previsioni la tregua sarà breve e localizzata, perché già da domani, ...quotidiano

Meteo: Maltempo infinito, si prepara una nuova intensa perturbazione nei PROSSIMI GIORNI: Non è destinata a placarsi la forte ondata di Maltempo che sta colpendo parte del nostro Paese. Anzi, nei prossimi giorni ci attendiamo ancora tanta pioggia e neve abbondante in montagna per l'effetto ...ilmeteo