Maltempo | allerta rossa in Veneto | gialla in altre 15 regioni

(Di giovedì 29 febbraio 2024) È ancoranelflagellato dalin15. Ilresta la maggiormente interessata con allagamenti e frane, mentre il governatore Zaia ha chiesto lo stato di emergenza. Ripresa la circolazione ferroviaria, sempre sorvegliati speciali i fiumi. E Vicenza riparte dopo l'emergenza: riaperte scuole e impianti sportivi. Il Comune ha iniziato la conta dei danni. 350 edifici coinvolti, 2.700 le persone.nel Modenese, chiusi alcuni ponti. Rischio valanghe sulle Alpi, venti forti in Liguria, in Toscana e nel Lazio.

Maltempo: a Milano allerta meteo gialla dalle ore 18 di domani: Milano, 29 feb. (Adnkronos) - Dalle ore 18 di domani, a Milano, sarà allerta gialla per rischio idrogeologico ordinario. L'annuncio è stato diramato dal Centro monitoraggio rischi naturali della ...lagazzettadelmezzogiorno

Nuova ondata di Maltempo in Toscana: allerta gialla per pioggia venerdì primo marzo: FIRENZE – Un nuovo codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore è stato emesso dalla Sala operativa della protezione civile regionale. La vigilanza riguarderà, per l’intera ...firenzepost

Maltempo. allerta METEO GIALLA DALLE ORE 18 DI VENERDÌ 1° MARZO: (mi-lorenteggio.com) Milano, 29 febbraio 2024 – Dalle ore 18 di domani, venerdì 1° marzo, allerta gialla per rischio idrogeologico ordinario diramata dal Centro Monitoraggio Rischi Naturali della ...mi-lorenteggio