Malattie rare | l’Istituto Mario Negri | “Da oltre trent’anni dalla parte degli ammalati”

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Portare al centro dell’attenzione le. Per essere più consapevoli delle diversisssime esigenze dei pazienti che ne sono affetti e per evidenziare l’importanza della ricerca scientifica per trovare cure efficaci. È questo l’obiettivo della giornata mondiale dedicata a queste patologie, che cade il 29 febbraio, il “giorno raro” per eccellenza, come quest’anno, altrimenti il 28 febbraio negli anni non bisestili. I dati riferiscono che: – 2 milioni di persone in Italia hanno una malattia rara; – 1 su 5 persone conha meno di 18 anni; – solo per il 6% di malati esiste una cura; – da 4 a 8 anni il tempo medio per una diagnosi; – il 72% delleha origini genetiche; – il 20% delleha origine ambientale, ...