Malattie rare | in Toscana una rete di sostegno importante Ma c’è ancora da fare”

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Firenze, 29 febbraio 2024 – La ricerca in campo medico, negli ultimi anni, ha fatto passi da gigante. Sicuramente la fase pandemica ha contribuito a portare sull’argomento una maggiore attenzione e anche una grande quantità di fondi. Purtroppo tutto questo non basta, la malattia fa parte della vita e della condizione umana ed è impensabile riuscire a sfuggirle, ma non bisogna arrendersi, studio e informazione lavorano incessantemente nella lotta alle patologie. Ci sonoperò, contro le quali non si è fattoabbastanza, e sono quelle che vengono definite dalla comunità scientifica come, cioè inferiori a 5 casi ogni 10mila persone. Il 29 febbraio è la Giornata mondiale delle, e Pietro Dattolo, presidente dell'Ordine dei Medici di Firenze, ha voluto ...